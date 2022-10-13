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Жапаров и Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с Путиным

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 13 октября не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с президентом России Владимиром Путиным в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Жапаров пришел на встречу с Путиным первым, и лидеры государств смогли кратко пообщаться «на ногах». Затем в зал вошел Рахмон, после чего сразу же направился прямо к президенту России, пожал ему руку и занял свое место за круглым столом. Рукопожатия с Жапаровым не последовало.

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Ранее, 18 сентября, российский лидер провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана, обсудив с ними обстановку на киргизско-таджикской границе. Он призвал Киргизию и Таджикистан не допустить эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирными средствами.

Отношения Киргизии и Таджикистана обострились после боестолкновений на киргизско-таджикской границе в середине сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Первая за последние несколько месяцев перестрелка на границе между Киргизией и Таджикистаном произошла 14 сентября. Ситуация обострилась уже в ночь на 16 сентября. Вооруженные столкновения вспыхнули по всему периметру киргизско-таджикской границы.

По последним данным, в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном погибли 37 жителей Киргизии, более 100 человек пострадали.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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