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Минобороны России сообщило о возвращении из плена 20 военных в результате обмена с Киевом

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В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины вернули 20 российских солдат. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве отметили, что освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Уточняется, что в кратчайшие сроки их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее, 22 сентября, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса.

19 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что Россия и Украина обменяются пленными в формате «всех на всех».

Тогда же сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» сказала, что такое заявление генсекретаря отвечает демократическим принципам. При этом она добавила, что для РФ главное — возвращение российских военнопленных, в то время как предложение президента Украины Владимира Зеленского, что он готов поддержать запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных, цинично и отражает сущность киевской власти.

До этого обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 июня — в формате 144 на 144. На следующий день эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ. Конашенков уточнил, что операция была проведена по прямому указанию президента России Владимира Путина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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