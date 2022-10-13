The Economist сообщил об укреплении экономики РФ на фоне рецессии в Европе

Британский журнал The Economist 13 октября обратил внимание на укрепление экономики России на фоне того, как Европа находится на грани глубокой рецессии.

В материале отмечается, что в экономическом противостоянии между Россией и Западом наступил переломный момент и, несмотря на проблемы в российской экономике, период рецессии там, вероятно, завершился.

Издание подкрепляет свои выводы исследованием банка Goldman Sachs, который рассчитывает «индикатор текущей активности» — говорящий о положении дел в экономике. Согласно опубликованным данным, деловая активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах.

В публикации также отмечается, что ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении почти наверняка превышает средний уровень прошлого года.

В последних прогнозах, как указали в журнале, Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России.

На прошлой неделе заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов заявил «Известиям», что следующий год должен быть «рубежным» в восстановлении экономики России, поэтому постепенный рост можно ожидать уже к его концу.

В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада.

В конце августа журнал The Economist также признавал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы.