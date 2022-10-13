ЦБ сообщил о снижении внешнего долга на $45 млрд с начала года

Внешний долг России уменьшился с начала 2022 года на $45,4 млрд. Об этом 13 октября сообщил Центробанк.

По состоянию на 1 октября, внешний долг составил $436,8 млрд. За девять месяцев он уменьшился на 9,4%.

«Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте», — заявили в ЦБ.

Сокращение иностранной задолженности в прочих секторах в значительной степени обусловлено погашением кредитных обязательств перед нерезидентами.

16 сентября Министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах в рублях на общую сумму в 7 млрд рублей в соответствии с новыми правилами. Эта сумма была эквивалентна $117,2 млн.

Ранее, 24 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российский бюджет успешно справляется с внешними вызовами. По его словам, объем государственного внешнего долга за первое полугодие 2022 года снизился на треть.

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но имеются и технические ограничения.