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Минобороны: ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку наступления на николаево-криворожском направлении, однако российские военные отразили все атаки ВСУ в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщили 13 октября в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные в составе примерно двух батальонных тактических групп пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Правдино, Костромка и Безводное Херсонской области. Потерпев неудачу, противник потерял более 110 военных, 21 бронемашину и 12 спецавтомобилей.

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Также известно, что ВСУ пытались атаковать населенные пункты Котляровка и Орлянка Харьковской области на купянском направлении. Однако российские военнослужащие отразили эти атаки. В результате потери противника составили более 50 украинских солдат, три танка, четыре БМП и семь автомобилей.

Кроме того, как отметил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки поражены четыре пункта управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

Ранее в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что Москва по прежнему остается открытой для переговоров, в то время как Киев отказывается от диалога. Он отметил, что направление СВО не меняется, спецоперация продолжается, для того чтобы России достичь своих целей, поскольку ее лишили возможности сделать это политико-дипломатическими средствами.

Тогда же в Минобороны сообщили, что в результате переговоров 13 октября с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее, 11 октября, в ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации ударили ракетами по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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