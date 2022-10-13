В Германии политик станцевал на фоне мемориала жертвам холокоста

В Германии ультраправый политик Хольгер Винтерштейн выложил фотографию, где он позирует с распростертыми руками, стоя на одной из плит Мемориала жертвам холокоста в Берлине. Кроме того, он станцевал там, сообщает Daily Mail.

Снимок был сделан после акции протеста, организованной партией «Альтернатива для Германии», к которой принадлежит политик. В партии уже высказались по поводу инцидента, назвав поведение Винтерштейна крайне неуважительным, и пообещали принять в отношении него меры.

Поступок немецкого политика осудил и бывший посол Израиля в Германии Рон Просор.

«Господин Винтерштейн, все смотрят на то, как вы танцуете, тем самым позоря свою партию. Наслаждайтесь своей позорной минутой славы, ведь ваше имя скоро забудут. Души, увековеченные в Мемориале, не забудут никогда», — сказал он.

20 января 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста как исторического события. Соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, Украина. Согласно документу, ГА ООН отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание холокоста, а также любое искажение его истории и настоятельно призывает аналогично действовать все государства.

В этот же день, 20 января, Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем жертвам нацизма в СССР.