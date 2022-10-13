МИД РФ назвал резолюцию ООН по Украине еще одним способом затянуть конфликт

МИД России назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине конфронтационной инициативой, направленной на затягивание конфликта. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 13 октября, заявлении внешнеполитического ведомства.

«Не вызывает сомнений тот факт, что данная резолюция, вопреки своему названию, не имеет никакого отношения к защите принципов Устава ООН. Очевидно также, что эта конфронтационная инициатива нацелена вовсе не на поиск путей мирного урегулирования, a на затягивание конфликта на Украине», — указали в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что Россия предложила провести тайное голосование по проекту. Это позволило бы многим делегациям выразить свою истинную позицию. Однако данное предложение было отвергнуто по итогам процедурных маневров, организованных в нарушение всех существующих правил работы Генассамблеи.

В целом принятие резолюции, подчеркивается в заявлении, вновь подтвердило намерение Запада решить собственные геополитические задачи в противовес России, чтобы удержать ускользающую монополию в мировых делах, а также внести раскол в ряд государств – членов Генассамблеи.

В среду, 12 октября, ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую проведение в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. В поддержку резолюции выступили 143 страны, против — пять, еще 35 — воздержались.

В числе тех, кто поддержал принятие резолюции, были Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, Украина, а также Венгрия и Сербия и партнеры России Бразилия и Науру. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.

После подведения итогов голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил о регрессе мировой дипломатии. Он пояснил, что около 40 стран — участниц ГА ООН подверглись давлению коллективного Запада, и назвал принятие резолюции нечестной игрой, а также проявлением «демократии под дулом пистолета».

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.