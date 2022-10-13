В Самаре женщина получила 18 лет колонии за то, что уронила с балкона дочь

Самарский областной суд вынес обвинительный приговор Анне Рузанкиной, которая летом 2021 года уронила с балкона шестого этажа трехлетнюю дочь. Об этом 13 октября говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Прокуратура запрашивала для осужденной 19 лет, суд с учетом мнения обвинителя приговорил женщину к 18 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Прокуратура напомнила, что преступление было совершено в июне 2021 года. Женщина вернулась домой в нетрезвом виде. Она пыталась разбудить ребенка, вывела девочку на балкон и перекинула ее за раму.

«В результате девочка упала с высоты 6-го этажа и получила травмы, от которых скончалась», — отметили в надзорном органе.

В сентябре жительница Воронежа пришла в полицию и призналась в убийстве месячной дочери. 3 сентября она ударила дочь рукой по голове из-за ее громкого плача и беспокойного поведения. Девочка умерла от полученных телесных повреждений через два дня.