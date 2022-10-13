Незаконные свалки площадью 1,5 тыс. га ликвидировали в Красноярском крае

С начала 2022 году в Красноярском крае ликвидировали 16 несанкционированных свалок. Площадь скоплений мусора составила около 1,5 тыс. га.

По данным министерства экологии и рационального природопользования региона, свалки обнаружены в Канске, Лесосибирске, Минусинске, Минусинском и Ачинском районах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Со свалок вывезли 51 тыс. кубометров мусора.

За этот же период в Красноярском крае выявили 54 несанкционированные свалки. Работы по их ликвидации пройдет в 2023 году.

По словам главы минэкологии Павла Борзых, 10 свалок включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среды. Это позволит рассчитывать на федеральное финансирование в ликвидации мусорок.