Рождаемость выросла в Магадане на 2,1% в 2022 году

В первом полугодии 2022 года в Магадане родился 471 ребенок. Показатель рождаемости вырос на 2,1%. Такие данные публикует ИА MagadanMedia со ссылкой на мэрию города.

На свет появились 262 мальчика и 209 девочек. По сравнению с 2021 годом количество новорожденных увеличилось на 6. Показатель рождаемости составил 9,7 на 1 тыс. населения.

По всей Магаданской области показатель рождаемости составляет 8,4 на 1 тыс. населения. Это на 10,2% выше среднего показателя по стране.

В отделе ЗАГС отмечают, что некоторые родители выбрали для детей редкие имена, например Изабелла, Моника, Эльяна, Савва, Евсей и Сэм.