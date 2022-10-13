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ЕС продлил санкции против ответственных за применение химического оружия

ЕС продлил на год санкции против лиц, ответственных за применение химического оружия
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Евросоюз (ЕС) продлил санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за распространение и применение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном 13 октября в Брюсселе.

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«Совет продлил ограничительные меры против ответственных за распространение и применение химического оружия еще на год», — говорится в документе.

Ограничения будут действовать до 16 октября 2023 года.

«В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении 15 физических и двух юридических лиц», — уточнили в Совете ЕС.

Среди них четверо лиц, которые считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с блогером Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Для физических лиц санкции включают запрет въезда и заморозку всех банковских активов на территории Евросоюза, для юрлиц, среди которых одна российская и одна сирийская организации, — запрет на доступ к финансированию со стороны ЕС.

Санкционный режим впервые был введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также в отношении лиц, оказывающих финансовую, материально-техническую поддержку. Он направлен на содействие усилиям ЕС по противодействию распространению и применению химического оружия.

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