Травяной пожар ликвидировали на площади 150 га в Красноярском крае

Крупное возгорание травы ликвидировали в Минусинском районе Красноярского края. Огонь прошел площадь 150 га.

По данным МЧС, информация о возгорании поступила вечером 12 октября. Пожар произошел недалеко от села Малая Минуса. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую площадь, возникла угроза перехода горения на ближайшие дома. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В ликвидации возгорания участвовали 15 человек и пять единиц техники. Потушить пожар удалось за три часа.

6 октября в Башкирии ликвидировали лесной пожар, площадь которого составила около 6 га. В тушении задействовали 24 человека и семь единиц техники.