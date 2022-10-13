Песков заявил о позитивной реакции Эрдогана на идею Путина о газовом хабе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали поручения подчиненным проработать идею создания газового хаба. Об этом 13 октября рассказал «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хотя вчерашняя идея Путина о создании в Турции хаба была достаточно живо и позитивно поддержана Эрдоганом, это еще предстоит проработать. Два президента как раз дали поручения своим коллегам проработать тему создания хаба», — заявил он.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что для реализации проекта потребуются соглашения с возможными покупателями газа в Южной Европе. По его словам, для оперативной проработки этого вопроса у России и Турции имеется политическая воля.

12 октября в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию.

Позже, 13 октября, Песков пояснил слова президента России о строительстве газораспределительного хаба в Турции. По его словам, необходимость в реализации такого проекта обусловлена надежностью газопровода «Турецкий поток» в качестве маршрута поставок российского газа.

Также в этот день заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил в беседе с «Известиями», что создать хаб технически реально. Он подчеркнул, что необходимо иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа потребителям в самом ЕС.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак счел идею перспективной. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез же отметил, что такое предложение может быть реализовано.

Идея о создании газового хаба в Турции возникла после того, как 26 сентября была обнаружена утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, и сходятся во мнении о намеренной диверсии. Россию до расследования и материалов дела не допустили, что, как указали в Москве, ставит под сомнение его объективность.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».