Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Экономика
IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников
Экономика
Новак предрек цену на нефть на уровне $100 за баррель в 2023 году
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Песков объяснил предложение Путина по созданию газового хаба в Турции
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Политика
Правительство РФ выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Сюжет:

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

0
Фото: t.me/kulemzin_donetsk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирный житель погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского района Донецка. Об этом в четверг, 13 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погиб один мирный житель, еще один ранен», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка. В этот же день украинские военные выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка.

9 октября ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Тогда сообщалось, что за сутки на территории республики при обстрелах погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022