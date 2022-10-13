Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского района Донецка. Об этом в четверг, 13 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погиб один мирный житель, еще один ранен», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка. В этот же день украинские военные выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка.

9 октября ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Тогда сообщалось, что за сутки на территории республики при обстрелах погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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