У России нет намерения стрелять себе в ногу, как на это надеются украинские власти. Об этом заявил 13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — ответил представитель Кремля журналистам в Астане на просьбу оценить заявление Зеленского о том, что РФ якобы может нанести ракетные удары по своей же собственной газовой инфраструктуре и обвинить в этом Украину.

Ранее в этот день стало известно, что в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten Зеленский заявил, что Россия якобы сама взорвала газопровод «Северный поток».

«Дальше они взорвут у себя что-то. Им абсолютно все равно. Это их стиль. Они взорвут у себя что-то, обвинят нас — для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе», — убежден украинский лидер.

Тогда же пресс-секретарь российского лидера сообщил, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Астане поручили быстро и детально проработать возможность создания газового хаба в Турции. Официальный представитель Кремля также отметил позитивную реакцию на предложение РФ от турецкой стороны.

Кроме того, Песков добавил, что Европа после терактов на «Северных потоках» фактически лишена возможности покупать газ из Российской Федерации. Он отметил, что теперь европейские страны вынуждены закупать американский сжиженный природный. При этом «Турецкий поток» остается, по его словам, единственным надежным маршрутом.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2)— была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

12 октября совместная следственная группа из ФРГ, Дании и Швеции приступила к расследованию ЧП на газопроводах СП и СП-2.

Ранее, 11 октября, Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, Зеленский попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

8 октября главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо в своей статье заявил, что Зеленский «вышел из-под контроля своих создателей», что влечет множество проблем для Евросоюза.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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