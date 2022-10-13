Подросток в Тбилиси скончался после удара током в фонтане

Троих подростков в парке Ваке в центре Тбилиси ударило током в фонтане, один из них скончался. Об этом 13 октября сообщает телекомпания «Рустави 2».

«К нам в клинику доставили двух 13-летних подростков. Первого пациента, мальчика, стабилизировали и перевели на искусственное дыхание. После стабилизации он был переведен в специализированную детскую клинику. Что касается 13-летней девочки, то она поступила с остановкой сердца, реанимационные мероприятия оказались неэффективными, зафиксирована биологическая смерть», — рассказал врач клиники имени Хечинашвили Ираклий Пирцхалава.

Сообщается, что МВД Грузии проводит расследование инцидента, предусмотренного ч. 1 ст. 240 ГК РФ, заключающегося в нарушении правил безопасности на объекте электрической или тепловой энергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшем или серьезный ущерб здоровью.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что причины трагедии в парке Ваке обязательно будут выяснены.

«Трудно выразить словами, чтобы передать ту боль в сердце, которую я испытываю из-за трагедии в парке Ваке. В эти тяжелейшие минуты я всем сердцем разделяю горе родных, близких и друзей погибшего подростка и выражаю им свою поддержку. Расследование уже начато, причины трагедии будут установлены, и будет принято строгое реагирование», — говорится в заявлении пресс-службы премьера.

Ранее, 10 октября, в Башкирии в Абзелиловском районе 12-летний подросток умер от удара электрическим током. Отмечается, что он дотронулся руками до токопроводящих проводов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.