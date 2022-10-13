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В Венгрии заявили о невозможности заменить российский газ

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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
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Российский газ для Венгрии сейчас физически незаменим из-за маршрутов поставки, государства продолжают кооперацию. Об этом в четверг, 13 октября, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в ходе выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

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«Наша география и наша инфраструктура определяют наши возможности. И для нас в настоящее время российский газ незаменим просто физически из-за маршрутов поставки, поэтому мы продолжаем сотрудничество, эта кооперация выгодна для нас по газу и нефти с Россией», — сказал он.

Министр добавил, что российская нефть, поставляемая в Европу по трубопроводу «Дружба», также незаменима. Он отметил, что Сербия оказалась в сложной ситуации из-за эмбарго поставки нефти по морю. В связи с этим было принято решение построить нефтепровод из Венгрии в Сербию. По его словам, на его сооружение уйдет полтора года.

Кроме того, в четверг Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в выстраивании энергетического сотрудничества с Москвой и не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению страны.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября.

Накануне Сийярто отмечал, что Венгрия не станет поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление потолка цен на газ из России.

Тогда же министр сказал, что «Газпром» необходим Венгрии как надежный поставщик в долгосрочной перспективе.

10 октября Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло. Он добавил, что их встреча с Лавровым была необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

До этого, 23 сентября, глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

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