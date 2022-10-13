Две врачебные амбулатории открыли в районе Красноярского края

Две врачебные амбулатории начали работу в Ермаковском районе Красноярского края. Медики ведут прием пациентов в селе Мигна и поселке Ойский.

Оба учреждения оснащены современным оборудованием. Пациентов принимают терапевты, фельдшеры и стоматолог. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Главный врач Ермаковской районной больницы Александр Петровский отметил, что в муниципалитете успешно развивается первичное звено здравоохранения. В 2021 году в Верхнеусинской участковой больнице завершился капитальный ремонт. Осенью 2022 года в районной больнице удалось запустить новый лифт и отремонтировать хирургический корпус. В Ивановке ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта.

Ранее в этот день сообщалось о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта в Великолукском районе Псковской области. Подрядчик завершил установку окон и приступил к внутренней отделке.