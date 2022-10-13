В Кремле оценили последствия для Европы после терактов на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 октября на полях саммита в Астане заявил, что Европа после терактов на «Северных потоках» фактически лишена возможности покупать газ из Российской Федерации.

Он отметил, что теперь европейские страны вынуждены закупать американский сжиженный природный. При этом «Турецкий поток» остается, по его словам, единственным надежным маршрутом.

«Поскольку это единственный сейчас надежный маршрут, [президент России Владимир] Путин как раз и предложил возможность сделать на турецкой границе отдельный хаб, с тем чтобы потом желающих через него уже снабжать газом», — добавил Песков.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах СП и СП-2.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку.

12 октября совместная следственная группа из ФРГ, Дании и Швеции приступила к расследованию ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак 13 октября на полях Российской энергетической недели заявил, что решения допустить Россию к расследованию аварий на газопроводах все еще нет.