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Посол РФ в Токио назвал угрозой военные учения стран НАТО с Японией

Посол РФ в Токио Галузин: учения стран НАТО с Японией у границ России стали угрозой и требуют ответа
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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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Страны НАТО участвуют в военных учениях с Японией у дальневосточных границ России. Об этом 13 октября заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия 24».

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Дипломат напомнил, что на прошлой неделе завершились учения, в которых со стороны Японии был задействован эсминец «Асахи», со стороны США — авианосец Ronald Reagan, ракетный крейсер Chancellorsville, эсминец Benfold и корабль снабжения Yukon.

«Кроме того, при поддержке Японии практически постоянную прописку начинает получать в АТР и на Дальнем Востоке — в акваториях и воздушном пространстве в непосредственной близости от РФ — блок НАТО», — сказал дипломат.

Галузин добавил, что не так давно в регионе провели учения самолеты ВВС Германии и Японии.

По словам дипломата, ситуация стала угрозой для РФ и требует адекватных мер со стороны Москвы. Необходимо поддерживать должную боеспособности вооруженных сил в дальневосточных районах России.

Как добавил Галузин, Токио продолжат деструктивную линию на деградацию отношений с Россией. Это не отвечает долгосрочным интересам Японии.

«К сожалению, японское руководство продолжает деструктивную линию на дальнейшую деградацию российско-японских отношений», — добавил посол.

5 октября директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Николай Ноздрев отметил, что линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) уже четко оформляется. Процесс идет с опорой на региональных «фокусных партнеров» — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которых США и Великобритания рассматривают в качестве связующих элементов, сказал дипломат.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Южно-Китайское море может стать следующей «линией обороны» НАТО. Он напомнил о постоянном продвижении блока на восток с момента распада СССР.

По словам министра, альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

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