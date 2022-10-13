Телеканал «МИР» выпустил новые яркие стикеры в «Телеграм», посвященные 30-летию телерадиокомпании. Название стикерпака — «МИР выглядит ярко». Теперь «на случай важных переговоров» у пользователей мессенджера есть ведущие телеканала «МИР».

В подборке 21 стикер, и большая часть из них посвящена популярным викторинам. Это «Слабое звено», «Игра в кино», «Назад в будущее» и недавняя премьера — первая в мире медицинская викторина «Осторожно, вирус!». Выразить эмоции в переписке помогут их ведущие: Мария Киселева, Сергей Белоголовцев, Виктор Логинов и Павел Дикан.

Найти в стикерпаке можно и других звезд телеканала «МИР». Например Николая Валуева, ведущего «Исторического детектива», и даже Екатерину Абрамову, ведущую информационно-аналитической программы «Вместе».

Стикеры объединены праздничным дизайном «МИР выглядит ярко», в основе которого — соты. Здесь есть стикеры в общей сине-зеленой гамме с логотипом канала и стикеры, посвященные каждой программе отдельно.

«Каждая из программ «МИРа» по-своему выразительная и яркая, в них много запоминающихся цитат и забавных моментов. Однако в стикерах мы решили сделать акцент именно на лицах «МИРа» — наших звездных ведущих. Живая и выразительная мимика Сергея Белоголовцева или фирменный взгляд Марии Киселевой помогут передать пользователям мессенджера полный спектр эмоций. А дизайн и цветовая гамма отражают праздничное настроение юбилейного года», — говорит директор дирекции трансмедийных проектов МТРК «МИР» Алексей Тихонов.

Ранее «МИР» представлял стикеры для «Телеграм» «Дома вместе» — в рамках акции, посвященной самоизоляции, в 2020 году и «Слабое звено» — подборку с острыми цитатами ведущей Марии Киселевой.