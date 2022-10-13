The Economist сообщил об укреплении экономики РФ на фоне рецессии в Европе

Российская экономика восстанавливается, в то время как Европа впадает в рецессию. Об этом 13 октября сообщил журнал The Economist.

«В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — говорится в статье.

Издание указало на то, что пока жители Европы вынуждены тратить сотни евро на отопление, россияне могут позволить себе выкладывать в сети видео с горящим газом, который обходится им в несколько рублей.

Кроме того, автор статьи привел данные банка Goldman Sachs, согласно которым индекс деловой активности в России на данный момент выше, чем в Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Также The Economist отметил восстановление в отдельных сферах экономики. Так, замещение западных комплектующих позволило увеличить объем производства в автомобильной промышленности.

«В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год», — говорится в материале.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По словам главы государства, стабилизированы валютный и финансовый рынки, снижается инфляция, а уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%.

Ранее, 31 августа, в Минэкономразвития сообщили, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, уровень безработицы находится на исторических минимумах третий месяц подряд.

11 августа Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что экономика России выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года. Реализация такого сценария возможна при условии, что РФ сможет обеспечить импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае рост составит 1,3–1,9%.