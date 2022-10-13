Жители Петропавловска-Камчатского перевели мошенникам 10 млн рублей

С начала октября жители Петропавловска-Камчатского перевели мошенникам около 10 млн рублей. В полицию обратились 23 человека.

По данным правоохранительных органов, наиболее распространенной схемой обмана остается звонок от имени сотрудника банка. На такую уловку попались четыре человека. 53-летняя женщина поверила собеседнику, который убеждал, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Потерпевшая согласилась оформить собственный заем и перевела на два посторонних счета свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Еще свыше 1 млн рублей лишились жители города, которые пытались приобрести товары. 40-летняя женщина перечислила незнакомцу 880 тыс. рублей за покупку автомобиля, но транспортное средство не получила.

54-летнему жителю Петропавловска-Камчатского мошенники обещали высокий доход на бирже. Мужчина лишился 2 млн рублей.

По всем фактам обмана возбуждены уголовные дела.

Ранее в этот день сообщалось о телефонном мошенничества в Хабаровске. Мужчина перевел на посторонние счета 1,5 млн рублей.