Глава КГБ Белоруссии заявил о попытках Запада развалить ОДКБ

Запад предпринимает серьезные меры по развалу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.

«Цели (коллективного Запада. — Ред.) просты — чтобы мы поменяли свои геополитические приоритеты и стали в один ряд со странами-сателлитами Восточной Европы. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как Евразийский экономический союз», — цитирует Тертеля агентство «БелТА».

По его словам, сегодня происходит передел мира и задача Запада заключается в том, чтобы сохранить свои позиции.

«Всё, что мы видим в Украине, — это один из этапов этих мер», — подчеркнул Тертель.

Он добавил, что основные события сейчас развиваются на тихоокеанском направлении, где формируется серьезный блок против Китая. При этом роль Белоруссии в складывающейся ситуации возрастает чуть ли не в 10 раз, указал глава КГБ.

Ранее, 7 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Союзники ОДКБ — 30 лет на страже коллективной безопасности» заявил, что странам НАТО не нравится развитие ОДКБ. Между тем, отметил он, ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике.

До этого, 16 мая, в Москве прошла встреча лидеров стран ОДКБ. Президент России Владимир Путин в ходе заседания отметил, ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на пространстве бывшего СССР. Он выразил надежду, что влияние организации будет только возрастать. Также в ходе саммита организация приняла заявление об обеспечении безопасности границ блока.

При этом, как отметил в ходе саммита генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России в Донбассе.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности. Она была основана 15 мая 1992 года. Договор о создании организации в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.