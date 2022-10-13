МЧС предупредило об усилении ветра в Забайкальском крае

Усиление ветра ожидается на территории Забайкальского края 14 и 15 октября. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, скорость порывов ветра будет достигать 15–20 м/с. Жителям Забайкалья напомнили, что при ухудшении погодных условий стоит избегать рекламных конструкций. Также не стоит использовать в качестве укрытия остановки общественного транспорта и недостроенные здания.

Днем ранее экстренное предупреждение в связи с усилением ветра объявили в Магаданской области. Скорость ветра в регионе достигает 21 м/с.