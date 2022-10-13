Около 350 переходов обустроили в Подмосковье по нацпроекту

На территории Московской области обустроили 345 новых пешеходных переходов в местах, где жителям удобнее пересекать проезжую часть. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Чтобы максимально обезопасить пешеходов и снизить число предполагаемых аварий, в 43 округах мы обустроили 345 пешеходных переходов там, где люди чаще всего перебегали дорогу, нарушая правила», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Больше всего объектов появились в Мытищах, Дмитрове, Королеве, Одинцове, Павловском Посаде и Щелкове, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пешеходные переходы обустроены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В конце сентября сообщалось, что в Московской области отремонтировали свыше 20 км дорог к достопримечательностям региона. Как отметили в минтрансе, это позволит полумиллиону жителей и гостей Подмосковья с комфортом добираться до интересных мест в шести городских округах.