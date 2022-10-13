Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти ФРГ могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море
Мир
Судоходство в Босфоре восстановлено после инцидента с сухогрузом
Мир
Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности
Мир
В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины
Общество
Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Армия
Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине
Мир
Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире
Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Общество
Москвичам рассказали о потеплении в выходные
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%
Сюжет:

Около 350 переходов обустроили в Подмосковье по нацпроекту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Московской области обустроили 345 новых пешеходных переходов в местах, где жителям удобнее пересекать проезжую часть. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Чтобы максимально обезопасить пешеходов и снизить число предполагаемых аварий, в 43 округах мы обустроили 345 пешеходных переходов там, где люди чаще всего перебегали дорогу, нарушая правила», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Больше всего объектов появились в Мытищах, Дмитрове, Королеве, Одинцове, Павловском Посаде и Щелкове, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пешеходные переходы обустроены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В конце сентября сообщалось, что в Московской области отремонтировали свыше 20 км дорог к достопримечательностям региона. Как отметили в минтрансе, это позволит полумиллиону жителей и гостей Подмосковья с комфортом добираться до интересных мест в шести городских округах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022