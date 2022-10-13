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Могилу воина-аристократа нашли на раскопках кургана на Ставрополье

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Фото: Исторический факультет МГУ
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В Ставропольском крае во время раскопок крупнейшего кургана «Новозаведенное-V» члены экспедиции кафедры археологии МГУ нашли погребения людей и ритуальные комплексы. Ученые выяснили, что курган был создан в эпоху бронзы, предположительно в III тысячелетии до нашей эры.

Наиболее интересной находкой является захоронение сарматского воина-аристократа. Он был погребен в крупной подземной камере. Рядом с воином лежали заупокойные дары: железный меч, бронзовый шлем, серебряные фалары, золотые литые пряжки, тисненые золотые нашивные бляшки.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на сайт университета, могила уникальна по той причине, что сочетает элементы разных культур, сарматской, северокавказской, западноевропейской и древнекитайской.

В начале октября сообщалось о том, что археологи в ходе раскопок обнаружили в пригороде Каира древний саркофаг, который принадлежал Птах-эм-виа — хранителю сокровищницы фараона Рамзеса II, самого могущественного древнеегипетского правителя. Открытие сделано в Саккаре, древнем некрополе, в 30 км к югу от Каира.

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