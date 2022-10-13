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Карта спецоперации на Украине 13 октября

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка в Харьковской области. Но российскими войсками все атаки отражены. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Также на Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку форсировать реку Жеребец, но огнем российской артиллерии и армейской авиации на подступах к реке они были рассеяны и отступили. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.

Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка в ДНР, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка в Запорожской области и Солончаки в Николаевской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит украинский МиГ-29, а в Полтавской области сбит Су-27 ВВС Украины.

Также перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и украинских «Ольха». А в ДНР и Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM.

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