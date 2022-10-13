Более 10 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Татарстане

В Татарстане за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились более 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В этом году сезон активности клещей стартовал 12 апреля. За это время пострадали от укусов пострадали более 10 тыс. человек, что в 1,6 раза больше выше прошлогоднего показателя. В целом число укусов превысило среднемноголетний уровень на 14,5%, уточняет InKazan.ru.

За полгода случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом не выявлено. Боррелиозом переболели 35 человек, что в полтора раза больше, чем в 2021-м.

В Роспотребнадзоре отмечают, что случаи присасывания клещей зафиксированы во всех муниципальных районах Татарстана.

В конце сентября сообщалось, что в Томской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратилось больше 19 тыс. человек. У 43 пациентов диагностировали клещевой энцефалит.