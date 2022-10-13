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Политолог усомнился в возможности вступления Украины в НАТО

Политолог Жарихин усомнился в возможности вхождения Украины в НАТО
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Украина ни де-юре, ни де-факто не состоит в НАТО.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 13 октября, специалист отметил, что Украина не состоит в НАТО, она находился в тесных отношениях с США, на основании чего выполняет все обязательства, которые принимают на себя страны НАТО, однако при этом по отношению к Украине страны НАТО не имеют никаких обязательств.

«То есть в данном случае их используют», — подчеркнул Жарихин.

По словам политолога, США доставляют на Украину свою военную инфраструктуру и активно ей помогают, но при этом не несут никаких обязательств, предусмотренных пятым пунктом Устава НАТО.

«Вступление в НАТО Украине пока не светит, и им это прямо и откровенно говорят. Они могут считать, что они в НАТО, они могут считать, что они европейская держава, они даже могут считать, что они цивилизованная страна, но это всё слова, на самом деле ни первое, ни второе, ни третье не соответствует действительности», — заключило политолог.

12 октября глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Резников также выразил мнение, что вступленеи в НАТО «откроет новые горизонты» для Киева, пишет сайт kp.ru.

Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев назвал слова Резникова фантазиями на свободную тему.

11 октября Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса заявил, что НАТО не является участником конфликта, но его поддержка играет ключевую роль, отмечает телеканал «Звезда».

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

Александр Венедиктов напомнил, что инициативу Киева о вступлении в альянс поддержали только восточноевропейцы, прибалты, «более серьезные державы» представили аргументы против такого решения, пишет НСН. Венедиктов также назвал заявку властей Киева на ускоренное вступление страны в НАТО «скорее пропагандистским ходом», отмечает телеканал «360». По его словам, целью обсуждения этого вопроса является создание «информационного шума» и привлечение внимания к Украине «в очередной раз», пишет RT.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

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