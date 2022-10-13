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Жители Приморья получат 100 млн рублей в виде субсидий на покупку дров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Муниципалитеты Приморского края получат 100 млн рублей, которые будут распределены в виде субсидий между владельцами частных домов. Средства направлены на покупку дров.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, такая субсидия существует уже не в первый год. Средства получают владельцы тех домов, которым дрова необходимы для отопления. Об этом пишет Vostokmedia. Пархоменко уточнила, что финансовая поддержка позволила улучшить качество предоставления услуги по обеспечению приморцев дровами.

«Эти средства предоставляются как часть расходов на обеспечение населения дровами. Субсидия распределяется пропорционально всем муниципалитетам края исходя из лимитов регионального бюджета», — сказала Пархоменко.

Субсидия направлена на компенсацию разницы между рыночной стоимостью дров и ценой, которую устанавливает агентство по тарифам. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Для приобретения дров жителям региона необходимо обращаться в местные администрации.

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