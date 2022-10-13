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СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Доследственная проверка проводится по факту гибели рабочего при работах в офисе Сбербанка на западе Москвы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила в четверг, 13 октября.

По ее словам, при выполнении монтажных работ на строительном объекте на Кутузовском проспекте в результате падения конструкции рабочий погиб. По предварительной информации, еще двое получили травмы.

«По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств и произошедшего.

Идет опрос очевидцев. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее в этот день человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке в Москве, пишет «Ридус». 26-летний мужчина погиб на месте.

ЧП произошло из-за обрушения труб.

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