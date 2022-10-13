Передвижную кофейню оборудуют в трамвайном вагоне в Таганроге

В Таганроге в историческом трамвайном вагоне оборудуют передвижную кофейню. Кроме кофе там будут подавать блюда русской кухни быстрого приготовления и выпечку.

Впрочем, как пишет RostovGazeta, пока непонятно, как будет осуществляться движение гастро-трамвая. Жители Таганрога в комментариях к новости пишут, что мест для стоянки у исторического вагона, по сути, три: возле депо, у диспетчерской и на кольце Бериева. Организаторы пока не ответили на вопрос, где конкретно гастровагон будет стоять в ожидании посетителей.

Ранее сообщалось о планах властей Ростова-на-Дону приподнять пешеходные переходы над проезжей частью в Северном жилом массиве. Таким образом власти планируют решить проблему с подтоплениями. Речь идет об улицах, где нет ливневой канализации. Там появятся своеобразные мостики для перехода через лужи.