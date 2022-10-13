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Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Вооруженные силы РФ сбили украинские боевые самолеты МиГ-29 и Су-27. Об этом 13 октября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27», — сообщил он на брифинге.

Помимо этого, за последние сутки были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов в районах различных населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской области.

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Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 321 самолет, 161 вертолет и 2211 беспилотных летательных аппаратов воздушных сил Украины.

Также Конашенков рассказал, что были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской и Николаевской областей.

Ранее в этот день глава областной военной администрации (ОВА) Полтавской области Дмитрий Лунин заявил о падении на территории региона двух украинских самолетов. По его словам, катастрофы произошли 11 и 12 октября.

До этого командование воздушных сил Украины сообщило, что вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации. Пилот начал терять управление по неустановленным техническим причинам, однако ему удалось успешно катапультироваться.

6 октября Конашенков сообщил, что истребительная авиация ВКС России сбила за сутки в воздухе украинские самолеты МиГ-29 и Су-24. Они были сбиты над территорией ДНР.

Днем ранее в ДНР расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил украинский штурмовик Су-25. Он пытался нанести удар с воздуха, но диверсанта заметили раньше с земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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