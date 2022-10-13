Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Эрдогана в Астане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования. Об этом 13 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», — отметил он.

Путин в ходе переговоров заявил, что Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу и предложил создать в стране газораспределительный хаб для поставок газа в Европу.

По словам Пескова, Анкара заинтересовалась этим предложением. После переговоров лидеры поручили профильным ведомствам и компаниям детально и в сжатые сроки проработать возможность его создания.

Также Путин и Эрдоган поговорили о зерновом соглашении. В частности, по словам российского лидера, после заключения продуктовой сделки только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны.

Лидеры достаточно долго общались тет-а-тет, заключил Песков.

11 октября российский лидер сообщил о готовности перенаправить объемы поставок газа с «Северных потоков» в Балтийском море в Черное море. Таким образом Турция сможет стать крупнейшим газовым хабом Европы, отметил он.

Ранее, 26 сентября, сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.