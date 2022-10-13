Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона

Скончались пятеро жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Погибшие были призваны из коркинского военкомата. Информацию об этом подтвердил военкомат района.

«Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — добавили власти области.

Семьям погибших граждан будет оказана помощь, для них действуют ранее принятые меры региональной поддержки. Кроме того, в дополнение к федеральным выплатам власти области выплатят родственникам по 1 млн рублей.

Как рассказала ТАСС замглавы Коркинского района Мария Сейидова, близким погибших при необходимости помогут в организации похорон.