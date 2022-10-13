Два украинских самолета упали в Полтавской области в начале недели. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.

По его словам, самолеты упали в Шишацкой общине 11 и 12 октября.

«Во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты. Ждем от министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло», — сказал он.

По данным местных властей, в результате происшествия никто из гражданского населения не пострадал. Другие подробности пока не разглашаются.

До этого командование воздушных сил Украины сообщило, что вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации. Пилот начал терять управление по неустановленным техническим причинам, однако ему удалось успешно катапультироваться.

Ранее, 11 октября, расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник.