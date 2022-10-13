Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти ФРГ могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море
Мир
Судоходство в Босфоре восстановлено после инцидента с сухогрузом
Мир
Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности
Мир
В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины
Общество
Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Армия
Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине
Мир
Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире
Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Общество
Москвичам рассказали о потеплении в выходные
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%

Два украинских самолета упали в Полтавской области

В Полтавской области за два дня упали два украинских самолета
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два украинских самолета упали в Полтавской области в начале недели. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.

С высоких позиций: как беспилотники помогают бороться с артиллерией ВСУ
По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

По его словам, самолеты упали в Шишацкой общине 11 и 12 октября.

«Во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты. Ждем от министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло», — сказал он.

По данным местных властей, в результате происшествия никто из гражданского населения не пострадал. Другие подробности пока не разглашаются.

До этого командование воздушных сил Украины сообщило, что вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации. Пилот начал терять управление по неустановленным техническим причинам, однако ему удалось успешно катапультироваться.

Ранее, 11 октября, расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022