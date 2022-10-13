В Астане завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Астане завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Переговоры продлились приблизительно 1,5 часа.
На встрече, в частности, Путин и Эрдоган поговорили о зерновом соглашении. В частности, по словам российского лидера, после заключения продуктовой сделки только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны.
Также Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, главы государств долго говорили друг с другом тет-а-тет.
Новость дополняется