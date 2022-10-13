В Астане завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Астане завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры продлились приблизительно 1,5 часа.

На встрече, в частности, Путин и Эрдоган поговорили о зерновом соглашении. В частности, по словам российского лидера, после заключения продуктовой сделки только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны.

Также Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, главы государств долго говорили друг с другом тет-а-тет.

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