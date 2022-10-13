Минобороны РФ сообщило о срыве российскими десантниками атаки ВСУ в Херсонской области

Российские десантники отбили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил 13 октября в Минобороны России.

Отмечается, что противник атаковал позиции российских военных для проведения разведки и прорыва обороны. С помощью беспилотников удалось зафиксировать момент наступления, а затем ракетные комплексы подразделений ВДВ открыли огонь.

В итоге российские десантники, по данным военного ведомства, уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более двух десятков украинских военнослужащих. Атака была сорвана.

«Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших», — добавили в Минобороны.

Накануне на андреевском направлении российские военные остановили выдвигающиеся подразделения украинской армии, которые собирались атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка Херсонской области.

Ранее стало известно, что все попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсонской области в ночь на 11 октября были успешно отбиты, а система противовоздушной обороны отразила атаки на Антоновский мост.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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