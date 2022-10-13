Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель
Сюжет:

Минобороны РФ сообщило о срыве российскими десантниками атаки ВСУ в Херсонской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские десантники отбили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил 13 октября в Минобороны России.

Отмечается, что противник атаковал позиции российских военных для проведения разведки и прорыва обороны. С помощью беспилотников удалось зафиксировать момент наступления, а затем ракетные комплексы подразделений ВДВ открыли огонь.

«Эти ребята не отступят»
Бойцы Донецкой Республики не только отражают атаки противника, но и добиваются успехов на фронте

В итоге российские десантники, по данным военного ведомства, уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более двух десятков украинских военнослужащих. Атака была сорвана.

«Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших», — добавили в Минобороны.

Накануне на андреевском направлении российские военные остановили выдвигающиеся подразделения украинской армии, которые собирались атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка Херсонской области.

Ранее стало известно, что все попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсонской области в ночь на 11 октября были успешно отбиты, а система противовоздушной обороны отразила атаки на Антоновский мост.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022