Гастроэнтеролог рассказала о самом вредном блюде из картофеля

Картофель богат витамином C, витаминами группы B, а также рядом других полезных минералов и микроэлементов, однако их воздействие на организм может быть существенно снижено в случае неправильного приготовления блюда. Об этом 13 октября рассказала гастроэнтеролог, аллерголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек в беседе с «Газетой.Ru».

«Самым вредным способом приготовления картофеля является жарка. Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 г отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, а в 100 г жареного — почти 200 килокалорий. Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены», — отметила она.

По словам специалиста, эти вредные вещества негативно влияют на нервную систему человека и повышают риски развития онкологических заболеваний.

Грек также рассказала о том, что картофельное пюре не является хорошим выбором для тех, кто хочет получить максимальное количество полезных витаминов.

Врач отметила, что при варке и растирании картофеля разрушаются его пищевые волокна, что, в свою очередь, освобождает содержащийся в корнеплодах крахмал и повышает гликемический индекс блюда. Этот процесс может спровоцировать резкий скачок сахара в крови у человека.

Ранее, 12 октября, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о том, что расхожее мнение о том, что жидкость разбавляет пищеварительные соки и мешает пищеварению не имеет под собой научных доказательств. По ее словам, бытует мнение, что употребление напитков во время еды может навредить процессу переваривания пищи, однако на самом деле ситуация является обратной.