Новое культурное пространство создадут в историческом центре Рязани

В историческом центре Рязани планируют создать новое культурное пространство. Об этом авторы проекта сообщили в недавно созданной группе в соцсети «ВКонтакте».

Культурное пространство появится в доме № 3 по улице Мюнстерской и будет носить название «Мудрость веков». Под одной крышей авторы проекта хотят объединить музеи, клуб, мастерскую, пекарню и библиотеку, пишет РИА «7 новостей».

«Откроемся в 2024 году на Мюнстерской, 3. Сейчас только начинаем предварительные работы», — говорится в публикации.

Как уточняет 62INFO.ru, сейчас специалисты разрабатывают проект фасада и внутреннюю планировку здания. В ближайшее время планируется начать демонтаж старых конструкций.

Ранее в октябре сообщалось, что в Рязани состоялись публичные слушания по вопросу приведения в действие изменений границ города. Часть территорий передадут Рыбновскому району для создания авиационного парка «Патриот».