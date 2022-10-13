Стратегию развития до 2030 года утвердили в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил Стратегию развития региона до 2030 года. В ближайшие годы региональное правительство будет ориентироваться на создание эффективной экономики за счет обрабатывающих производств и АПК, повышение качества жизни населения и открытие «окна» на Восток.

Глава области в своем Telegtam-канале сообщил о том, что в разработке Стратегии участвовали федеральные и региональные эксперты, члены регионального кабмина, ученые, представители бизнес-сообщества, промышленности, строительной отрасли и общественных организаций.

Стратегию на заседании правительства представила региональный министр экономики Анна Негодуйко. Она рассказала, что один из стратегических ориентиров на ближайшие годы — создание импортозамещающих производств. Также в планах — модернизация производственных фондов и технологических процессов, диверсификация предприятий АПК. При этом в агропромышленном комплексе акцент сделают на развитии отрасли молочного животноводства, углублении переработки продукции растениеводства и создании инфраструктуры хранения и логистики сельхозпродукции.

Проекты по развитию биотехнологий, выработке продуктов нового поколения с заданными качественными характеристиками, развитию селекции и генетики станут новыми направлениями. Также рассматривается возможность создания в Сибири транспортно-логистического центра с ориентиром на страны Востока и Восточную Азию. Речь идет о строительстве аэропорта Омск-Федоровка, северного обхода Омска, логистического парка «Солнечный», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось, что для Омска утвердили комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В нем указано, что совокупный объем выбросов в городе к 2024 году будет снижен на 54,9 тыс. т, что составит 25,4% от уровня 2017 года.