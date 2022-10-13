Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, который сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы слышны на окраинах города.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы», - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг утром, 13 октября, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.Местные власти сообщили об ударах дронов по инфраструктуре.

12 октября также сообщалось о взрывах в Житомирской области. В этот же день стало известно, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге Украины. Соответствующее предупреждение получили власти Одесской, Черкасской и Полтавской областей.

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам на Украине.

В некоторых городах наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении. Как заявил 12 октября глава украинского минэнерго Герман Галущенко, из-за российских ударов в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».