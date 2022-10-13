Переговоры Путина и Эрдогана начались в Астане

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане в четверг, 13 октября. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«Встреча президента Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Эрдоган заявил, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами, передает НСН.

Путин в ходе выступления указал, что мир становится многополярным и ключевую роль в нем будет играть Азия.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Эрдоган на встрече с Путиным изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине, передает RT.

Также он рассказал, что в ходе своего выступления российский лидер будет говорить об экономическом сотрудничестве в Азии, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права.