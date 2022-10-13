Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в четверг, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ атаковали больницу № 21 по пр. Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

12 октября военнослужащие Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Днем ранее стало известно об обстреле военными Украины села Розовка в ДНР с применением авиации. В общей сложности было выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет.

9 октября украинские войска выпустили восемь натовских снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

Днем ранее сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела ВСУ. По данным «Известий», возгорание произошло в производственных помещениях типографии.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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