Новую игровую площадку возведут в селе Старое Шигалеево в Татарстане

В Пестречинском районе Татарстана построят новую детскую площадку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районной администрации.

Под строительство выбран участок на улице Профсоюзная в селе Старое Шигалеево. Рабочие уже зашли на объект и начали подготовку территории.

«Данная площадка будет реализовываться за счет средств бюджета сельского поселения. А игровое оборудование приобретено на спонсорские деньги», — рассказали районные власти.

На площадке установят горку, качели, песочницу, лавочки и урны. Также запланировано обустройство напольного покрытия, монтаж бордюров и фонарей.

С 14 октября на территорию начнут завозить щебень и песок. До конца недели подрядчик сделает бетонное основание площадки. Сроки полной реализации проекта будут зависеть от погодных условий, при благоприятном раскладе работы займут две недели.