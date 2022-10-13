Новак заявил о планах стимулировать развитие танкерного флота в России

Россия будет стимулировать развитие танкерного флота для перевозки углеводородов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается экспортной переориентации потоков, у нас есть такие планы. И, кстати, мы будем стимулировать производство танкеров, танкерного флота для перевозок», — сказал он на «Российской энергетической неделе».

6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций. В него включен запрет на морские перевозки российской нефти по цене выше установленного потолка. Ограничения вступят в силу в декабре. Также с февраля будет введен запрет на транспортировку российских нефтепродуктов.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что ряд стран Евросоюза выразили озабоченность возможными последствиями вводимых санкций. Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, обеспокоены решением ЕК установить потолок цен на российскую нефть, так как это может повлиять на стоимость нефти для их судов.

25 января «Известия» сообщили, что к 2027 году «Роснефть» построит на судостроительном комплексе «Звезда» десять нефтеналивных танкеров Arc-7. Первый из них будет готов уже в 2024 году. Они будут задействованы на проекте «Восток Ойл».