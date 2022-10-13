Житель Хабаровска лишился 1,5 млн рублей из-за мошенников

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местного жителя. Злоумышленники убедили мужчину перевести на посторонние счета 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, звонок ему поступил с московского номера телефона. Женщина представилась сотрудницей банка и заявила, что кто-то якобы пытается похитить деньги со счетов хабаровчанина. Мужчина выполнил инструкции собеседницы и перевел накопления на посторонние счета, используя банкомат. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Амурской области мужчина лишился 2,3 млн рублей из-за дистанционного мошенничества. С потерпевшим по мессенджеру связалась девушка, которая представилась сотрудницей банка. Злоумышленница уговорила мужчину оформить свой кредит и перечислить средства на специальный счет.