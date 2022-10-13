Грузовик сбил молодую девушку в Петрозаводске

В Петрозаводске грузовик Iveco сбил 19-летнюю девушку-пешехода. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Наезд произошел вечером 12 октября на Первомайском проспекте. По предварительной информации, 24-летний водитель грузовика Iveco при движении задним ходом не заметил на дороге девушку и сбил ее.

В результате девушка получила различные травмы и была доставлена в больницу, пишет ИА «Карелinform». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД отмечают, что при движении задним ходом автомобилист обязан убедиться в безопасности маневра. В случае необходимости водитель должен попросить помощи у других лиц.

4 октября на 286-м км федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину. По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку.