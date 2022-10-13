Глава ПАО «Россети» рассказал о перспективах международного сотрудничества в Евразии

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на сессии РЭН-2022, посвященной роли энергетики в формировании Большого Евразийского партнерства, рассказал об актуальных задачах компании по расширению международного сотрудничества.

Андрей Рюмин отметил, что активное развитие государств Большой Евразии создает дополнительные вызовы для энергетической отрасли, в том числе в части надежности и обеспечения растущего спроса на электроэнергию. Для их решения потребуется строительство новых сетевых и генерирующих мощностей. В таких условиях на первый план выходит долгосрочное планирование развития энергосистем каждой страны и макрорегиона в целом.

«Для стабильного роста экономик государств Большой Евразии необходимы понятные и предсказуемые долгосрочные параметры стоимости и надежности поставок электроэнергии. Важную роль здесь играет усиление межсистемных связей стран, позволяющее осуществлять функции резервирования и аварийной взаимопомощи, способствующее расширению технологического сотрудничества», — подчеркнул Андрей Рюмин.

За последние годы компания существенно нарастила инвестиции в Южном и Дальневосточном федеральных округах России, в первую очередь, в области развития магистрального комплекса и выдачи мощности новой генерации. Также реализован ряд проектов для расширения трансграничных коридоров. Один из примеров — модернизация систем противоаварийного управления в сечении «Россия — Монголия», позволившая увеличить на 40% — почти до 350 МВт пропускную способность действующих ЛЭП без строительства новых энергообъектов.

Андрей Рюмин также отметил широкие возможности для обмена опытом, обучения персонала, совместных проектов с компаниями государств, где энергосистемы исторически основаны на схожих с Россией стандартах, например, с Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, актуальной задачей является укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.

В сессии приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, заместитель министра нефтяной промышленности Исламской Республики Иран Ахмад Асадзадех, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан Шафкат Али Хан, глава системного оператора Федор Опадчий.