Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель

Глава ПАО «Россети» рассказал о перспективах международного сотрудничества в Евразии

0
Фото: ПАО «Россети»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на сессии РЭН-2022, посвященной роли энергетики в формировании Большого Евразийского партнерства, рассказал об актуальных задачах компании по расширению международного сотрудничества.

Андрей Рюмин отметил, что активное развитие государств Большой Евразии создает дополнительные вызовы для энергетической отрасли, в том числе в части надежности и обеспечения растущего спроса на электроэнергию. Для их решения потребуется строительство новых сетевых и генерирующих мощностей. В таких условиях на первый план выходит долгосрочное планирование развития энергосистем каждой страны и макрорегиона в целом.

«Для стабильного роста экономик государств Большой Евразии необходимы понятные и предсказуемые долгосрочные параметры стоимости и надежности поставок электроэнергии. Важную роль здесь играет усиление межсистемных связей стран, позволяющее осуществлять функции резервирования и аварийной взаимопомощи, способствующее расширению технологического сотрудничества», — подчеркнул Андрей Рюмин.

За последние годы компания существенно нарастила инвестиции в Южном и Дальневосточном федеральных округах России, в первую очередь, в области развития магистрального комплекса и выдачи мощности новой генерации. Также реализован ряд проектов для расширения трансграничных коридоров. Один из примеров — модернизация систем противоаварийного управления в сечении «Россия — Монголия», позволившая увеличить на 40% — почти до 350 МВт пропускную способность действующих ЛЭП без строительства новых энергообъектов.

Андрей Рюмин также отметил широкие возможности для обмена опытом, обучения персонала, совместных проектов с компаниями государств, где энергосистемы исторически основаны на схожих с Россией стандартах, например, с Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, актуальной задачей является укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.

В сессии приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, заместитель министра нефтяной промышленности Исламской Республики Иран Ахмад Асадзадех, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан Шафкат Али Хан, глава системного оператора Федор Опадчий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022